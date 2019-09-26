Kağıthane'de bina yan yattı
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İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde kideprem nedeni ile Kağıthane ilçesinde bir bina yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde kideprem nedeni ile Kağıthane ilçesinde bir bina yan yattı.
İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kağıthane ilçede bulunan bir bina yan yattı. Yan yatan bina havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL
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