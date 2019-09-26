Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de bina yan yattı
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Kağıthane'de bina yan yattı

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde kideprem nedeni ile Kağıthane ilçesinde bir bina yan yattı.

Kağıthane'de bina yan yattı, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde kideprem nedeni ile Kağıthane ilçesinde bir bina yan yattı.


İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kağıthane ilçede bulunan bir bina yan yattı. Yan yatan bina havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kağıthane, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
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