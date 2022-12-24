Yangını fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş , Kağıthane ve Şişli 'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Kağıthane 'de korku dolu anlar yaşandı. Çeliktepe Mahallesi Has Sokak'ta bulunan binanın çatısında saat 17.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: DHA

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de 5 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı! Patlama seslerinin de duyulduğu yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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