İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar yaşandı. Çeliktepe Mahallesi Has Sokak'ta bulunan binanın çatısında saat 17.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında binanın çatısı alev alev yandı. Zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.
Yangını fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş, Kağıthane ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de 5 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı! Patlama seslerinin de duyulduğu yangın kontrol altına alındı - Son Dakika