Kağıthane'de 5 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı! Patlama seslerinin de duyulduğu yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kağıthane'de 5 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı! Patlama seslerinin de duyulduğu yangın kontrol altına alındı

24.12.2022 19:51

İstanbul Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar yaşandı. Çeliktepe Mahallesi Has Sokak'ta bulunan binanın çatısında saat 17.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Kısa sürede büyüyen yangında binanın çatısı alev alev yandı. Zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

ÜÇ İLÇEDEN İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangını fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş, Kağıthane ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: DHA
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Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de 5 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı! Patlama seslerinin de duyulduğu yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de 5 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı! Patlama seslerinin de duyulduğu yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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