Kağıthane'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul Kağıthane'de, bir binanın çatısında çıkan ve yan taraftaki diğer apartmanın çatısına da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Talatpaşa Mahallesi İlker Sokak'taki üç katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek çatıyı saran alevler yan binanın çatısına da sıçradı.

Bina sakinleri dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği her iki binanın çatısındaki yangın söndürüldü.

Soğutma çalışması yapılan yangın, hasara neden oldu.