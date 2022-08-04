KAĞITHANEDE İLGİNÇ TABELA HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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KAĞITHANEDE İLGİNÇ TABELA HIRSIZLIĞI KAMERADA

04.08.2022 17:19
KAĞITHANEDE İLGİNÇ TABELA HIRSIZLIĞI KAMERADA

KAĞITHANE'de bir apartmanın isminin yazılı olduğu metal tabelanın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE'de bir apartmanın isminin yazılı olduğu metal tabelanın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gürsel Mahallesi Aytaç Sokak'taki Güngör Apartmanı'nın girişinde, apartmanın isminin yazılı olduğu metal tabela 30 Temmuz Cumartesi saat 02.30 sıralarında çalındı. Ertesi gün öğlen saatlerinde Ahmet Talha Yiğit, apartmanın üstündeki metal tabelanın olmadığını farkedince güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Yiğit, metal tabelanın apartmanın önüne gelen bir kişi tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

"ALTIN DEĞİL, MADEN DEĞİL"Apartman sakinleri metal tabelanın çalınmasına anlam veremezken, Ahmet Talha Yiğit mahallede sık sık hırsızlık yaşandığını belirtti. Yiğit, "Akşam saatlerinde apartmana girerken tabelanın olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktık. Adamın birisi geliyor, çalıp gidiyor. Mahallede onca hırsızlık oldu. Ayakkabı çalıyorlar, okuldan bilgisayar çalmışlar, zil çalmışlar. Bu sıralar hırsızlık olayları çok oluyor. Altın değil, maden değil metal bir şeydi. Satacaktı herhalde" dedi.

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Kaynak: DHA

Ahmet Talha, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAĞITHANEDE İLGİNÇ TABELA HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

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