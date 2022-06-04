Salonda yer yerinden oynadı! İsmail Kartal ve eşi ağlamamak için kendini zor tuttu

Çağlayan Mahallesi Kanarya Sokak'ta, atölye olarak kullanılan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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