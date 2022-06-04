Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

04.06.2022 19:08

İstanbul Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çağlayan Mahallesi Kanarya Sokak'ta, atölye olarak kullanılan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sebebiyle çatı katında mahsur kalan 2 kişi kendi imkanlarıyla yan binaya geçti. Dumandan etkilenen bu kişiler, ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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