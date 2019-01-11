Kağıthane'de Bir Binanın İstinat Duvarında Çökme
1 saat önce
İstanbul - KAĞITHANE'DE BİR BİNANIN İSTİNAT DUVARINDA ÇÖKME (2)Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAKağıthane'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü.
İstanbul
- KAĞITHANE'DE BİR BİNANIN İSTİNAT DUVARINDA ÇÖKME (2)
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA Kağıthane
'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle binalar boşaltılırken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Merkez
Mahallesi Kaan
sokakta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü. Çökme nedeniyle etrafındaki binalar boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alanı şerit çekerek, kapattı. Olayda yaralanma ya da can kaybının olamadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:56 Kaynak: DHA
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