Kâğıthane'de Bir Binanın İstinat Duvarında Çökme (2)
1 saat önce
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAKağıthane'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul
DHA Kağıthane
'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle binalar boşaltılırken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Merkez
Mahallesi Kaan
sokakta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü. Çökme nedeniyle etrafındaki binalar boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alanı şerit çekerek, kapattı. Olayda yaralanma ya da can kaybının olamadığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Çöken duvar ve önlemler
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:07 Kaynak: DHA
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