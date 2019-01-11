Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Bir Binanın İstinat Duvarında Çökme (2)

Kağıthane'de Bir Binanın İstinat Duvarında Çökme (2)

1 saat önce

KAĞITHANE'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü.

Kağıthane'de Bir Binanın İstinat Duvarında Çökme (2), System.String[]
KAĞITHANE'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle binalar boşaltılırken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Merkez Mahallesi Kaan Sokak'ta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü. Çökme nedeniyle etrafındaki binalar boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alanı şerit çekerek, kapattı. Olayda yaralanma ya da can kaybının olamadığı öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:19 Kaynak: DHA

İstanbul, Bora Füzesi, Merkez, Güncel
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