Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Bir Binanın İstinat Duvarında Çökme (3)

Kağıthane'de Bir Binanın İstinat Duvarında Çökme (3)

1 saat önce

İstinat duvarı çöken binada oturan Fatma Çetin,"Çok korktum. Büyük bir gürültü geldi deprem oluyor sandım."Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAKağıthane'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü.

Kağıthane'de Bir Binanın İstinat Duvarında Çökme (3), System.String[]
İstinat duvarı çöken binada oturan Fatma Çetin,

"Çok korktum. Büyük bir gürültü geldi deprem oluyor sandım."

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA

Kağıthane'de iki binanın arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Merkez Mahallesi Kaan sokakta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü. Çökme nedeniyle etrafındaki iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alanı şerit çekerek, kapattı. Olayda yaralanma ya da can kaybının olamadığı öğrenildi.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM DEPREM OLUYOR ZANNETTİM"

İstinat duvarı çöken binada oturan Fatma Çetin, "içeride namaz kılıyordum. Büyük bir gürültü duydum. Koştum balkona baktım ki burası çökmüş. Çok korktum. Büyük bir gürültü geldi deprem oluyor sandım. Bizim binada şu anda bir şey yok ama alt katlarda olabilir. Belediye bize yardım etsin. Bu kış ortasında nereye gidelim? Gidecek bir yerimiz yok. Sanırım yağmur nedeniyle çöktü. Bir aydan beri söylüyorum komşulara su gidiyor bu binanın altına bu bina çökecek. Yardımcı olun diyorum kimse ilgilenmiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çökmenin yaşandığı yerden görüntü

-Belediye ekiplerinden görüntü

-Belediyenin aldığı önlemler

-Dairede oturan Fatma Çetin ile röp.

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

İstanbul, Kağıthane, Güncel
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