Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de bir diş laboratuvarında korkutan yangın
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Kağıthane'de bir diş laboratuvarında korkutan yangın

11 dakika önce

Kağıthane'de, bir diş laboratuvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuttu.

Kağıthane'de bir diş laboratuvarında korkutan yangın, System.String[]

Kağıthane'de, bir diş laboratuvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuttu. Oksijen tüplerinin bulunduğu laboratuvardan alevler yükselirken, yangın tüplere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, saat 00.40 sularında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Büyükbey Sokaktaki 5 katlı bir binanın dördüncü katındaki iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın 4'üncü katında diş laboratuvarı olarak kullanılan iş yerinin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri bir anda alevler içinde kaldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yükseldiği mutfağa camdan müdahale ederken, yan odada oksijen tüplerinin olduğu öğrenildi. Bunun üzerine bazı itfaiye erleri iş yerinin kapısından içeri girerek, yangının oksijen tüplerine sıçramasını engelledi. Yangının oksijen tüplerine sıçramadan kontrol altına alınmasıyla olası facia önlendi.


Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi ile önlem alırken, yangını gören mahalle sakinleri paniğe kapılarak kendilerini dışarıya attı.


Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak araştırmanın ardından belli olacak. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kağıthane, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
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