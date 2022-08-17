İstanbul'da kasatura ve sopalı dehşet kamerada: Ustaya saldırıp aküyü çaldı - Son Dakika
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İstanbul'da kasatura ve sopalı dehşet kamerada: Ustaya saldırıp aküyü çaldı

17.08.2022 13:20
İstanbul'da kasatura ve sopalı dehşet kamerada: Ustaya saldırıp aküyü çaldı

Kağıthane'de bir elinde kasatura diğer elinde sopa olan saldırgan, geldiği bir oto tamircideki ustaya, tehdit ederek saldırdı.

Kağıthane'de bir elinde kasatura diğer elinde sopa olan saldırgan, geldiği bir oto tamircideki ustaya, tehdit ederek saldırdı. Ustaya "elini aç bir kere vuracağım yoksa aileni öldürürüm" diyen saldırgan, akü de çalıp kaçtı. Ertesi gün kepenge tekme atarak saldıran ve restorana sandalye atan saldırgan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mustafa Oğuzhan E., elinde kasatura ve sopayla oto tamircisine girdi. İçeride bir süre oturan şahıs, çalışan Ekrem G.'ye önce hakaret edip tehditler savurdu. Şahıs elindeki kasaturayı gösterdiği usta Ömer Ş.'ye, "Elini aç bir kere vuracağım yoksa aileni öldürürüm" tehdidinde bulunarak saldırmaya başladı.

"Elini aç bir kere vuracağım yoksa aileni öldürürüm"

Tamircinin açtığı eline ve bacaklarına sopayla defalarca vurup dışarı çıkan şahıs, olay yerinden ayrıldıktan sonra bu kez de çekçek ile gelerek iş yerinin önündeki otomobil aküsünü çaldı. Olayı yaşanan iş yeri çalışanları Ekrem G. ve Fehmi G. şahsa müdahale etti ancak şahıs çaldığı aküyle kaçtı. Şahıs ertesi gün dükkan kapalıyken saat 08.00 sıralarında gelip bu kez de kepenge tekme atarak kırmaya çalıştı. Şahsın aynı cadde üzerindeki bir restoranın camına da sandalye attığını gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Öte yandan yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisinin yakaladığı saldırgan tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan Mustafa Oğuzhan E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "bıçaklı tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kasatura ve sopalı dehşet kamerada: Ustaya saldırıp aküyü çaldı - Son Dakika

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