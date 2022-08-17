KAĞITHANE'DE TAMİRCİYE SOPAYLA SALDIRIP AKÜ ÇALDI - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE TAMİRCİYE SOPAYLA SALDIRIP AKÜ ÇALDI

17.08.2022 11:17
KAĞITHANE'DE TAMİRCİYE SOPAYLA SALDIRIP AKÜ ÇALDI

KAĞITHANE'de bir elinde kasatura varken diğer elindeki sopayla ustaya saldıran şüpheli, oto tamirciden akü çaldı.

KAĞITHANE'de bir elinde kasatura varken diğer elindeki sopayla ustaya saldıran şüpheli, oto tamirciden akü çaldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polisin yakaladığı şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde geçen perşembe günü saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.E., elinde kasatura ve sopayla oto tamircisine girdi. İçeride bir süre oturan M.E. ustaya hakaret edip tehditler savurdu. M.E. elindeki kasaturayı gösterdiği ustaya "Elini aç bir kere vuracağım yoksa aileni öldürürüm" tehdidinde bulundu. Ardından tamircinin açtığı eline ve bacaklarına sopayla defalarca vurup dışarı çıktı. Aynı gün tamirciye gelen M.E. bu sefer dükkanın önündeki otomobil aküsünü alarak çek çek arabasıyla götürdü. Olaya şahit olan dükkan çalışanları durdurmaya çalışsa da M.E.'nin aküyü götürmesine engel olamadı. M.E.'nin aynı caddedeki restoranın camına da sandalye attığını gören çevredekiler polise haber verdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan M.E. polis merkezindeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

------------------------ (Güvenlik kamerası)-Dükkana giren madde bağımlısının koltukta oturması -Tamirci ustasını tehdit edip hakaret etmesi -M.E'nin elindeki tiner dolu su şişesi -M.E'iın tamirci ustasına "Elini aç bir kere vuracağım yoksa aileni öldürürümö demesi -Ustanın elini açması ve M.E'nin sopayla ustanın eline ve bacaklarına vurması -Dükkandaki diğer çalışanların gelmesi M.E'nin onları da tehdit etmesi -M.E'nin dükkandan çıkıp gitmesi -M.E'nin aynı gün geri gelip tamirci önündeki otomobil aküsünü alması -Çalışanların itiraz etmesi -M.E'nin elindeki tineri koklaması -M.E'nin aküyü çek çek arabasına koyup götürmesi


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Kaynak: DHA

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