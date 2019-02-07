Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Bir İş Merkezinde Yangın (3)

Kağıthane'de Bir İş Merkezinde Yangın (3)

25 dakika önce

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL-Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHAKağıthane'de 3 katlı bir iş merkezinin üst katında bulunan tekstil atölyesinde elektrik panosundan kaynaklandığı ileri sürülen yangın çıktı.

Kağıthane'de Bir İş Merkezinde Yangın (3), System.String[]
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA

Kağıthane'de 3 katlı bir iş merkezinin üst katında bulunan tekstil atölyesinde elektrik panosundan kaynaklandığı ileri sürülen yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan çeşitli işyerlerinin olduğu 3 katlı iş merkezinin en üst katında çıktı. İddiaya göre, en üst katta bulunan tekstil atölyesinin elektrik panosunda küçük çaplı patlamalar olduktan sonra yangın çıktı. Atölyede başlayan yangın daha sonra çatıya sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 5 ilçeden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler 

-Alevlerin yükselmesi

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:46 Kaynak: DHA

Kağıthane, 3. Sayfa
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