Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Bir İş Merkezinde Yangın (4)

Kağıthane'de Bir İş Merkezinde Yangın (4)

1 saat önce

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL-Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHAKağıthane'de 3 katlı bir iş merkezinin üst katında bulunan depoda yangın çıktı.

Kağıthane'de Bir İş Merkezinde Yangın (4), System.String[]
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA

Kağıthane'de 3 katlı bir iş merkezinin üst katında bulunan depoda yangın çıktı. Elektrik panosunun patlamasının ardından çıktığı iddia edilen yangına 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki 3 katlı bir iş merkezinin en üst katında saat 18.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, en üst katta bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. İçinde plastik oyuncakların bulunduğu da öğrenilen depodaki yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Yangın sırasında yemekhanede bulunan 19 tekstil atölyesi çalışanı, alarm çalmasının ardından kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Müdahale sırasında itfaiye ekiplerinin suyunun azalması üzerine Kağıthane Belediyesi ve İSKİ Kağıthane Şubesinden takviye yapıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler 

-Alevlerin yükselmesi

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:37 Kaynak: DHA

Kağıthane, Güncel
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