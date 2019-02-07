Kağıthane'de Bir İş Merkezinin Çatısında Yangın (2)
50 dakika önce
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL / İSTANBUL DHAKağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA Kağıthane
'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Merkez
Mahallesi'nde bulunan çeşitli işyerlerinin olduğu iş merkezinin çatısında çıktı. Binadan dumanların
yükseldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın çatısından alevlerin yükseldiği görülürken 5 ilçeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Alevlerin yükselmesi
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:23 Kaynak: DHA
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