Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Bir İş Merkezinin Çatısında Yangın (2)

Kağıthane'de Bir İş Merkezinin Çatısında Yangın (2)

50 dakika önce

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL / İSTANBUL DHAKağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de Bir İş Merkezinin Çatısında Yangın (2), System.String[]
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA

Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan çeşitli işyerlerinin olduğu iş merkezinin çatısında çıktı. Binadan dumanların 

yükseldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın çatısından alevlerin yükseldiği görülürken 5 ilçeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------

-Olay yerinden görüntüler 

-Alevlerin yükselmesi

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:23 Kaynak: DHA

Kağıthane, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pınar Karşıyaka, Avrupa Kupasında Letonya'nın Ventspils, Takımıyla Eşleşti Hediye Otobüsü İnceledi

Ece Gürsel, Canlı Yayında İhanete Uğradığını İtiraf Etti İrem Helvacıoğlu, "Mafya Babası Gibi Geziyorsun" Sözünü Affetmedi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 20:13:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Bir İş Merkezinin Çatısında Yangın (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]