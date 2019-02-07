Kağıthane'de Bir İş Merkezinin Çatısında Yangın (2)
48 dakika önce
KAĞITHANE'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
KAĞITHANE'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına 5 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Merkez
Mahallesi'nde bulunan çeşitli işyerlerinin olduğu iş merkezinin çatısında çıktı. Binadan dumanların
yükseldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın çatısından alevlerin yükseldiği görülürken 5 ilçeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:25 Kaynak: DHA
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