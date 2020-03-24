Kağıthane'de bir iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de bir iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kağıthane'de bir iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Kağıthane'de bir iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Kağıthane'de bir iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Meydana gelen kurşunlama olayında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İki otomobille olayı gerçekleştiren şahıslar her yerde aranıyor.

Olay saat 00.20'de Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi Namzet Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye plakası belli olmayan iki araçla sokağa gelen şahıslar iş yerine kurşun yağdırdı.

Uzun bir süre iş yerini kurşun yağmuruna tutturan kişiler daha sonra geldikleri araçlarla olay yerinden hızla kaçtılar. Bu sırada olay yerinde bulunan 3 kişide yaralandı. Silah seslerini duyan bekçiler ise şahısları yakalamak için onlara ateş etti.

Sokaktaki silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bir vatandaşı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Diğer iki yaralının da özel araçlarla hastaneye gittikleri öğrenildi.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kaçan kişilerde her yerde aranıyor.

(İHA)

Kağıthane'de bir iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Kağıthane, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:25 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı Polis önce anonsla uyardı, sonra yaşlıları tek tek topladı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı         
20:42
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti         
18:11
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 15:43:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de bir iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]