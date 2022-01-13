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Kağıthane'de bir kadının köfte sattığı minibüs yandı - Son Dakika

Kağıthane'de bir kadının köfte sattığı minibüs yandı

13.01.2022 08:48

Kağıthane'de köfte arabası olarak kullanılan minibüs yandı.

Kağıthane'de köfte arabası olarak kullanılan minibüs yandı. Minibüste çok sayıda tüpün patlamaması olası bir faciayı önledi. Köfte arabası yanan kadın minibüsün kundaklandığını iddia etti.

Yangın, saat 23.15 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan ve bugün için kapalı olan köfteci minibüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple yandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan minibüse itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yanan minibüs kısa sürede söndürüldü. Minibüste bulunan tüplerin patlamaması ise büyük bir faciayı önledi.

Minibüsü yanan Bircan Pakır:

"Bugün hava soğuk diye hiç tezgahımı açmadım. Burada köftecilik yapıyorum. Arkadaşım arayarak arabamın yandığını söyledi. Şaka yaptığını düşündüm. Yangını son anda fark etmişler. Arabamın kundaklandığını düşünüyorum. Yapan kişiyi tanıyorum. Daha önce camlarımı kırmışlardı ben yeni yaptırdım. Onla mahkememiz sürüyor. Daha önce arabamın camlarını baltayla kırmışlardı. Pandemiden dolayı çalışmıyordum. Kredi çekip bu arabayı almıştım. Tek başıma ve kadın olduğum için herkes benimle uğraşıyor" dedi.

Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışması sürüyor.

(Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız-İHA)

Kağıthane'de bir kadının köfte sattığı minibüs yandı
Kağıthane'de bir kadının köfte sattığı minibüs yandı
Kağıthane'de bir kadının köfte sattığı minibüs yandı
Kağıthane'de bir kadının köfte sattığı minibüs yandı
Kağıthane'de bir kadının köfte sattığı minibüs yandı

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Kağıthane, Minibüs, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de bir kadının köfte sattığı minibüs yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de bir kadının köfte sattığı minibüs yandı - Son Dakika
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