Kağıthane'de bir kişi komşusunu, eşini ve kızını silahla yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de bir kişi komşusunu, eşini ve kızını silahla yaraladı - Son Dakika

Kağıthane'de bir kişi komşusunu, eşini ve kızını silahla yaraladı

14 dakika önce

Kağıthane'de bir kişi, oturduğu binanın girişinde iş yeri bulunan esnafı tabancayla yaraladıktan sonra evine giderek karısı ve kızına da silahla ateş etti.

Kağıthane'de bir kişi, oturduğu binanın girişinde iş yeri bulunan esnafı tabancayla yaraladıktan sonra evine giderek karısı ve kızına da silahla ateş etti.

Hamidiye Mahallesi Şehit Hasan Kaya Sokak'ta, oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan komşusu Bülent Y'yi silahla vurarak yaralayan Şevket Ç. daha sonra evine çıkarak eşi Yeter Ç. ve kızı Selin Ç'yi de silahla yaraladı.

Şevket Ç. olayın ardından kaçarken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kağıthane'de bir kişi komşusunu, eşini ve kızını silahla yaraladı

Kağıthane, Hamidiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:47 Kaynak: AA
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