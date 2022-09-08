İstanbul'da kadına yumruklu dayak, polis darpçı kocayı anında yakaladı - Son Dakika
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İstanbul'da kadına yumruklu dayak, polis darpçı kocayı anında yakaladı

08.09.2022 09:58

Kağıthane'de bir şahıs, konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövmeye başladı.

Kağıthane'de bir şahıs, konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri anlık müdahaleyle kadını kurtarıp şahsı ise gözaltına aldı. Darp ve müdahale anları kameralara yansırken, vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürümesi ise "pes" dedirtti.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte yaşayan bir kadın, şiddet gördüğü eşinden kurtulmak için uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak kadının peşini bırakmayan şahıs, onu konuşma bahanesiyle karakolun yan tarafına çağırdı. Burada dakikalarca tartışan çift ardından duvar kenarına oturarak konuşmaya devam etti. Bir süre sonra ayağa kalkan şahıs, sokak ortasında vatandaşların gözleri önünde eşini yumruk ve tokatlarla dövmeye başladı.

KAĞITHANE POLİSİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp yanlarından gittiği olayda, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği ekipleri kadının çığlıklarını duydu. Hemen harekete geçen polis ekipleri, kadını elinden kurtardıktan sonra şahsı gözaltına aldı. Darp ve polisin müdahale ettiği anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadınla tartışan şahıs ayağa kalkarak yumruk atmaya başlıyor. Kadını dövdüğünü gören vatandaşlar ise yürümeye devam ediyor. Sesleri duyan polis ekipleri ise şahsı gözaltına alarak kadını da koruyor.

Öte yandan, kadının kendisine saldırgan eşinden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Şahıs emniyette adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gültepe Polis Merkezi, Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kadına yumruklu dayak, polis darpçı kocayı anında yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kadına yumruklu dayak, polis darpçı kocayı anında yakaladı - Son Dakika
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