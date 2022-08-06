Kağıthane'de tatlıcı dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk iki kişi yaralandı

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan olayda, emniyette 9 adet suç kaydı olan Aşkın Ş. (26) akşam saatlerinde evinden çıkarak cadde üzerindeki tatlıcıya gitti. Aşkın Ş. tatlıcıda oturduğu sırada kapıya gelen maskeli bir şahıs yanında getirdiği tabanca ile arka arkaya ateş ederek kaçtı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SİLAH DOĞRULTTU

Saldırgan kapıdan ateş ederek kaçarken, o sırada dükkanda bulunan Taha G. (11) korku dolu anlar yaşayarak kaçmaya çalıştı. Saldırganın silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk Taha G. ve Aşkın Ş. bacağından vurularak yaralandı. Saldırganın kaçmasının ardından sekerek dışarıya çıkan Aşkın Ş., çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı şahıslar vatandaşlar tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

SUÇ MAKİNESİ HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Ekiplerin yaptığı incelemede saldırganların emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunan Mikail Cengiz Ş. (21) ve 6 adet kaydı bulunan Miraç Y. (22) olduğunu tespit etti. Olayla ilgili saldırganların yakalanması için Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, Kağıthane'de tatlıcıda yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın kapıya geldiği ve içeriye ateş ederek kaçtığı, saldırı sırasında ise küçük çocuğun ve işyerinde bulunanların yaşadığı korku dolu anlar yer alıyor.