Uzman çavuşu beylik silahıyla vurup öldüren nişanlıya "haksız tahrik indirimi" uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde birlikte yaşadığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım'ı beylik tabancasıyla öldüren nişanlısı Gizem Erdoğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gizem Erdoğan ve avukatları hazır bulundu. Maktul Zeynel Yıldırım'ın ailesi ile avukatları ise mahkemeye bulundukları şehirden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

''GÖZYAŞLARINA ASLA İNANMAYIN''

Duruşmada beyanda bulunan maktulün annesi Asiye Yıldırım, "Benim oğlum asla nişanlı falan değildi, bu kız yalan söylüyor. Ben oğlumla ölümünden 1 saat önce konuştum, bu kız için bana 'o evlenilecek bir kadın değil' dedi. Orada oturan o sanığın gözyaşlarına asla inanmayın hakim bey. O sanık benim oğlumu suçsuz yere öldürdü. Benim 1 sene 3 aydır gözümün yaşı dinmiyor. Oğlumun kanı nasıl yere aktıysa, benim de burnum öyle kanıyor. Oğlumun intikamının alınmasını istiyorum. Bir anne olarak sizden adalet bekliyorum" şeklinde konuştu.

''AİLENİN ACISINI ANLIYORUM, BEN DE O KADAR ÜZGÜNÜM''

Duruşmada savunma yapan sanık Gizem Erdoğan ise "Ben sürekli oradan gitmeye çalışıyordum, buna arkadaşlarım da şahittir. Sürekli Samsun'a gitme çabası içindeydim. Ailenin acısını anlıyorum, ben de o kadar üzgünüm ama benim bu zamana kadar herhangi bir insana zarar verme niyetim olmadı. Ben zaten ilk öncelikle kendime zarar vermeyi düşünüyordum. Pişmanım beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada müşteki avukatları mütalaaya katılmadıklarını ve sanığın bu cinayeti soğukkanlılıkla işlediğini söyleyerek cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık avukatları ise müvekkillerinin hiçbir şekilde öldürme amacının olmadığını söyleyerek beraatını istediler.

''BURADA OLMAYI DA HAK ETMİYORUM, İSTEYEREK VE BİLEREK YAPMADIM''

Son sözü sorulan sanık Erdoğan, "İtham ettikleri şeyleri asla kabul etmiyorum, ben gurursuz bir insan değilim. Maktul beni öylece ortada bırakınca, öncesinde de bana yaşattıklarının etkisiyle bu olay meydana geldi. Her defasında ayrılmaya çalıştım, gitmek istedim ama beni maddi ve manevi çöküntüye uğrattığı için gidemedim. Ben üzgünüm. Burada olmayı da hak etmiyorum. İsteyerek ve bilerek yapmadım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI, 13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gizem Erdoğan'ın söz konusu suçu maktulden kaynaklanan haksız hareketle işlediğine kanaat ettiklerini söyledi. Heyet, sanık Erdoğan'ın haksız tahrik hükümleri de uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Kağıthane Seyrantepe Çile Sokak'ta, 5 Temmuz günü, 19.30 sıralarında meydana gelmişti. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım (26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem Erdoğan (30) tarafından beylik tabancasıyla öldürülmüştü. Olayın ardından Gizem Erdoğan, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş ve burada çıkarıldığı hakimlikçe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede, şüpheli Gizem Erdoğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edildi.