KAĞITHANE'DE BÖREKÇİDE ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANAN MÜŞTEKİ: BENİ KİMİN VURDUĞUNU BİLMİYORUM - Son Dakika

KAĞITHANE'DE BÖREKÇİDE ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANAN MÜŞTEKİ: BENİ KİMİN VURDUĞUNU BİLMİYORUM

20.05.2021 14:42

KAĞITHANE'de börekçide çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 3 tutuklu sanığın yargılandığı davada dinlenen müşteki H.M.Y. (17) "Beni kimin vurduğunu bilmiyorum.

KAĞITHANE'de börekçide çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 3 tutuklu sanığın yargılandığı davada dinlenen müşteki H.M.Y. (17) "Beni kimin vurduğunu bilmiyorum. İki kişide silah olduğunu kesin biliyorum, çünkü aralarında kalmıştım" dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fuatcan Yıldırır ve Tuncay Baysal getirildi. Tutuklu sanık Kaan Yazıcı ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

"BENİ KİMİN VURDUĞUNU BİLMİYORUM"

Silahlı çatışmada yaralanan 17 yaşındaki mağdur H.M.Y., başka bir odada, psikolog gözetiminde SEGBİS aracılığı ile dinlendi. Sanıklardan şikayetçi olduğunu, ancak davaya katılmak istemediğini söyleyen mağdur H.M.Y., "Sanıkları tanımıyorum. Kafede oturduğum sırada beyaz bir araba geldi. İki grup arasında münakaşa oldu. Tartışma yaşanan yere bakmamaya çalışıyordum, olay bana sıçramasın diye. Zaten vurulduğumu başta anlamamıştım. Beni kimin vurduğunu da bilmiyorum. Kaan Yazıcı, çatışma içindeydi. Kafenin içindeki kişiyle çatışıyordu, ben de ortalarındaydım. Kurşunun kimden geldiğini hakkında bir fikrim yok. Kapının önünden ateş eden kişiyi dışarıda tartışanlar arasında görmedim. O başka bir kişiyle tartışıyordu. Tartıştığı kişi kaçtı. Kaan ise dışarıda başkasıyla tartışıyordu. Sesler yükseldi, birden herkes kaçmaya başladı. Ateş sesi duydum. İçeriden ateş eden kişiyi dışarıda görmedim. Kaç kişide silah olduğunu bilmiyorum ama iki kişide silah olduğunu kesin biliyorum çünkü aralarında kalmıştım" dedi.

"KAAN BENİ OLAY ÖNCESİNDE RAHATSIZ EDİYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Tuncay Baysal'ın 6 yıllık kız arkadaşı Berfin Baysal ise şunları söyledi: "Sanık Fuatcan Yıldırır'ı tanımıyorum. Sanık Kaan Yazıcı'yı ise mahalleden tanıyorum. Bizi tehdit eden Kaan, ofisine çağırdı. Biz de gitmek istemedik, onda emanet olduğunu biliyorduk. Kaan olay öncesinde 10 gündür mesaj atarak beni rahatsız ediyordu. Tuncay'a söylemedim bunu. Kaan daha önce bizim evimizin önüne geldi Tuncay'ı vurmak için. Bunu polise bildirmedik. Hala tehdit alıyoruz."

"CAN HAVLİYLE ATEŞ ETTİM"

Tutuklu sanık Tuncay Baysal savunmasında "Kimseye arkadan ateş etmedim. Kendimi korumak için, can havliyle silahımı çıkarıp ateş ettim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Fuatcan Yıldırır ise savunmasında, "Tanık Berfin de beni tanımadığını söylemiştir. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu. Duruşmaya gelmeyen iki tanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kaan Yazıcı'nın, Tuncay Baysal'ın kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla aralarında anlaşmazlık bulunduğu, 22 Eylül 2020 tarihinde bu meseleyi konuşmak üzere börekçide buluşmayı kararlaştırdıkları belirtildi. Şüpheli Tuncay ve arkadaşı Sezer K.'nın börekçi önünde bekledikleri sırada şüpheliler Fuatcan ve Kaan'ın geldiği, Kaan'ın Sezer'i sokak arasına konuşmaya davet ettiği, Sezer'in bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı belirtildi. Tartışma üzerine Kaan'ın kemer bölgesinden silah çıkararak Tuncay'a doğru ateş ettiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Tuncay'ın bunun üzerine börek salonunun içine kaçtığı, Tuncay'ın börek salonuna geçmesiyle Kaan ve Fuatcan'ın da arkasından geldikleri, bu esnada Tuncay'ın da silahını çıkardığı ve börek salonu içerisinde Kaan ve Tuncay'ın yaklaşık 2-3 metrelik mesafeden birbirlerinin kafa bölgesini hedef alacak şekilde birbirlerine ateş ettikleri anlatıldı. Bu sırada kapı girişinde bulunan Fuatcan'ın da Tuncay'a doğru silahıyla ateş etiği, çatışma devam ederken Kaan'ın kol ve karnından Tuncay tarafından vurulduğu, bunun üzerine Kaan'ın dışarı doğru kaçmaya başladığı ve Fuatcan'ın ise ateş etmeye devam ederken Tuncay'ın fırsatını bularak kafenin üst katına kaçtığı belirtildi. Çatışma sonucu olaylarla ilgisi bulunmayan müştekiler Erkan Çakmak ve 18 yaşından küçük H.M.Y.?nın da hangisinden geldiği beli olmayan kurşunla vurularak yaralandıklarının anlatıldığı iddianamede, kolluk ekiplerince işlem yapılmak istendiğinde Fuatcan Yıldırır'ın, hakkında soruşturma yapılmasını engellemek için kendi kimliği yerine öz kardeşi Ferhat Yıldırır'a ait kimliği ibraz etmesi sebebiyle iftira suçunu işlediği de kaydedildi. İddianamede, şüpheli Fuatcan Yıldırır hakkında "İftira", "Olası kasıtla iki kişiye karşı silahla yaralama" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 18 yıldan 36 yıla kadar, şüpheliler Kaan Yazıcı ve Tuncay Baysal hakkında ise "Olası kasıtla iki kişiye karşı silahla yaralama" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

KAĞITHANE'DE BÖREKÇİDE ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANAN MÜŞTEKİ: BENİ KİMİN VURDUĞUNU BİLMİYORUM
KAĞITHANE'DE BÖREKÇİDE ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANAN MÜŞTEKİ: BENİ KİMİN VURDUĞUNU BİLMİYORUM
KAĞITHANE'DE BÖREKÇİDE ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANAN MÜŞTEKİ: BENİ KİMİN VURDUĞUNU BİLMİYORUM
KAĞITHANE'DE BÖREKÇİDE ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANAN MÜŞTEKİ: BENİ KİMİN VURDUĞUNU BİLMİYORUM

İstanbul, Bilişim, Çatışma, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE BÖREKÇİDE ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANAN MÜŞTEKİ: BENİ KİMİN VURDUĞUNU BİLMİYORUM - Son Dakika


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