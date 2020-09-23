Kağıthane'de börekçide silahlı çatışma: 3 yaralı - Son Dakika

Kağıthane'de börekçide silahlı çatışma: 3 yaralı

Kağıthane'de börekçide silahlı çatışma: 3 yaralı Kağıthane'de bir börekçide oturan 3 kişiyle yanlarına gelen husumetlileri arasında silahlı çatışma çıktı.

Kağıthane'de börekçide silahlı çatışma: 3 yaralı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir börekçide oturan 3 kişiyle yanlarına gelen husumetlileri arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre, Sultan Selim Caddesi üzerindeki börekçide oturan 3 kişinin yanına gelen husumetlileri arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, caddeye gelen şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrasında yaralı iki kişi kendi imkanlarıyla çevredeki en yakın hastaneye giderken, bir kişi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler çevrede ve olayın yaşandığı börekçide incelemelerde bulundu. Cadde üzerinde detaylı inceleme başlatan ekipler, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı bölgede köftecilik yapan Mahmut Baybaş, olay anını anlatarak, "Biz içeride çalışıyorduk, silah sesleri geldi. İki kişi vuruldu, birisi 17-16 yaşlarında çocuktu, onu hastaneye kaldırdık. O elimde bayıldı. Kalçasından vurulan abi 40 yaşlarındaydı, ambulans geldi, sonra polisler gelerek olaya müdahale etti. Mermi büyük ihtimalle karnına girmişti, hemen kaldırdık" dedi.

Kağıthane'de börekçide silahlı çatışma: 3 yaralı

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 03:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de börekçide silahlı çatışma: 3 yaralı - Son Dakika

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