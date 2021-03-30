Kağıthane'de börekçide çatışan şüpheliler hakim karşısında - Son Dakika

Kağıthane'de börekçide çatışan şüpheliler hakim karşısında

30.03.2021 12:16

Kağıthane'de bir börekçide çıkan silahlı çatışmanın sanıkları Fuatcan Yıldırır, Kaan Yazıcı ve Tuncay Baysal, 17 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Kağıthane'de bir börekçide çıkan silahlı çatışmanın sanıkları Fuatcan Yıldırır, Kaan Yazıcı ve Tuncay Baysal, 17 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklardan Fuatcan Yıldırır ve Tuncay Baysal mahkeme salonuna getirilirken, diğer tutuklu sanık Kaan Yazıcı ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"BEN ATEŞ ETMEDİM"

Sanık Fuatcan Yıldırır savunmasında, Kaan Yazıcı'nın silahını çekmesi üzerine kendisinin de çektiğini belirterek, "Kaan ateş etti ama ben ateş etmedim. Olayla benim hiçbir alakam yok. Kaan vurulduğu için hastaneye kaldırılınca ben de hastaneye gidip silahımı orada polislere teslim ettim" dedi.

"ASIL MAĞDUR BENİM"Sanık Tuncay Baysal da "Kaan sevgilime 'Sana aşığım, benim olacaksın' gibi mesajlar atmış. Mesajları görünce ben de kendisine, 'Neden böyle mesajlar atıyorsun. Biz evleneceğiz' dedim. Sonra beni sosyal medyadan engelledi. Beni ofisine çağırdı. Kendisi tehlikeli bir insan olduğu için çekindim gitmek istemedim. Bana nerede olduğumu sordu. Ben de börekçide olduğumu söyleyerek oraya çağırdım. Silahı çıkarıp ateş etmeye başladı. Ben de kaçıp dükkanın içinde bir yere saklandım. Kaan ateş ederek yanıma geliyordu. Benim de silahım belimdeydi. Bana yaklaştığını görünce silahımı çektim ve ateş ettim. Omzundan yaralandı. Can havliyle korktuğum için hedef gözetmeksizinin ateş ettim. Dibime kadar geldiğini bilsem aşağı doğru ateş ederdim. Bu durumda asıl mağdur benim. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

"AŞK MESAJLARI ATMADIM"Kaan Yazıcı ise Tuncay Baysal'ın kız arkadaşına mesaj atmadığını söyleyerek, "Kız arkadaşını mahalleden tanırım. Söylediği gibi aşk mesajları yazmadım. Arkadaş gibi yazışıyorduk. Yazdığımı söylediği mesajları göstersin her şeyi kabul ederim. Bizi oraya çağıran da arkamıza tetikçi yerleştiren de bunlar. Ben börekçinin içine hiç girmedim. Arabadan inince arkamızdan ateş edilmeye başlandı. Ben de kendimi korumak için bir el ateş ettim. Tuncay Baysal kendini korumak için bana bir el ateş ettiyse benim sırtımdaki, kolumdaki vücudumdaki 5 kurşunu kim sıktı? Tuncay'ın beni sırtımdan vurması imkansızdır. Biz orada bize kurulan bir düzenin içine düştük" dedi. Savunmaların ardından tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEİddianamede, Kaan Yazıcı'nın Tuncay Baysal'ın kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla aralarında anlaşmazlık bulunduğu, 22 Eylül 2020 tarihinde bu meseleyi konuşmak üzere börekçide buluşmayı kararlaştırdıkları, Tuncay ve arkadaşı Sezer'in börekçi önünde bekledikleri sırada Fuatcan ve Kaan'ın geldiği, Kaan'ın Sezer'i sokak arasına konuşmaya davet ettiği, Sezer'in bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışma üzerine Kaan'ın kemer bölgesinden silah çıkararak Tuncay'a doğru ateş ettiği belirtildi. Tuncay'ın bunun üzerine börek salonunun içine kaçtığı, Tuncay'ın börek salonuna geçmesiyle Kaan ve Fuatcan'ın da arkasından geldikleri, bu esnada Tuncay'ın da silahını çıkardığı ve börek salonu içerisinde Kaan ve Tuncay'ın yaklaşık 2-3 metrelik mesafeden birbirlerinin kafa bölgesini hedef alacak şekilde birbirlerine ateş ettikleri, bu sırada kapı girişinde bulunan Fuatcan'ın da Tuncay'a doğru silahıyla ateş etiği, çatışma devam ederken Kaan'ın kol ve karnından Tuncay tarafından vurulduğu, bunun üzerine Kaan'ın dışarı doğru kaçmaya başladığı, Fuatcan'ın ise ateş etmeye devam ederken Tuncay'ın fırsatını bularak kafenin üst katına kaçtığı anlatıldı. İddianamede, taraflar arasında meydana gelen çatışma sonucu olaylarla ilgisi bulunmayan müştekiler Erkan Çakmak ve Hacı Mahmut Yıldız'ın da hangisinden geldiği beli olmayan kurşunla vurularak yaralandıkları ifade edildi. Kaan ve Tuncay'ın birbirlerinin ölüm sonucunu gerçekleştirebilecek hayati nitelikteki yerlerini 2-3 metre gibi yakın bir mesafeden hedef alarak ateş ettiklerinin görüldüğü belirtildi. Çatışma olayının yaşanmasından sonra kolluk ekiplerince işlem yapılmak istendiğinde Fuatcan Yıldırır'ın, hakkında soruşturma yapılmasını engellemek için kendi kimliği yerine öz kardeşi Ferhat Yıldırır'a ait kimliği ibraz etmesi sebebiyle iftira suçunu işlediği de ifade edildi.

İddianamede, sanık Fuatcan Yıldırır hakkında  "İftira", "Olası kasıtla iki kişiye karşı silahla yaralama" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 18 yıldan 36 yıla kadar hapis istenirken, sanıklar Kaan Yazıcı ve Tuncay Baysal hakkında "Olası kasıtla iki kişiye karşı silahla yaralama" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası talep edildi.


Kağıthane'de börekçide çatışan şüpheliler hakim karşısında
Kağıthane'de börekçide çatışan şüpheliler hakim karşısında
Kağıthane'de börekçide çatışan şüpheliler hakim karşısında
Kağıthane'de börekçide çatışan şüpheliler hakim karşısında
Kağıthane'de börekçide çatışan şüpheliler hakim karşısında
Kağıthane'de börekçide çatışan şüpheliler hakim karşısında
Kağıthane'de börekçide çatışan şüpheliler hakim karşısında
Kağıthane'de börekçide çatışan şüpheliler hakim karşısında
Kağıthane'de börekçide çatışan şüpheliler hakim karşısında

Kağıthane, İstanbul, Mahkeme, Çatışma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de börekçide çatışan şüpheliler hakim karşısında - Son Dakika


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