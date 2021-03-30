Kağıthane'de börekçideki silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi - Son Dakika

Kağıthane'de börekçideki silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi

30.03.2021 12:57

Kağıthane'deki bir börekçide çıkan, ikisi olayla ilgili bulunmayan 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin haklarında dava açılan tutuklu 3 sanık, hakim karşısına çıktı.

Kağıthane'deki bir börekçide çıkan, ikisi olayla ilgili bulunmayan 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin haklarında dava açılan tutuklu 3 sanık, hakim karşısına çıktı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fuatcan Yıldırır ile müşteki-sanık Tuncay Baysal ile mağdur Erkan Çakmak katıldı.

Müşteki sanık Kaan Yazıcı'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Fuatcan Yıldırır, olay günü börekçinin önünde 4-5 arkadaşıyla durduklarını belirterek, Tuncay Baysal ile Kaan Yazıcı'nın aralarında konuştuklarını gördüklerini ve sonrasında bir el silah sesi duyduğunu söyledi.

Bu esnada Kaan Yazıcı'nın vurulduğunu anlatan Yıldırır, "Kaan kafenin içine girip ateş etti, ben sadece kendimi korumak amacıyla silahımı doldurup doğrulttum ama kimseye ateş etmedim." iddiasında bulundu.

Tutuklu müşteki-sanık Tuncay Baysal da nişanlısına mesaj atan sanık Kaan Yazıcı'yı bu konuda uyaran bir mesaj gönderdiğini anlatarak, bunun üzerine Yazıcı'nın kendisini bir yere çağırdığını ancak bu teklifi reddettiğini söyledi.

Baysal, olay günü Yazıcı'nın, oturduğu kafeye gelip kendisine ateş ettiğini savunarak, "Bizi ara sokağa çekmeye çalıştılar, ateş ettiler. Börekçinin içine kaçtım. Kaan bana doğru ateş edince ben de belimdeki silahı çıkarıp 1 el ateş ettim. Silahların arasında kaldım. 155'i aramaya çalıştım ama yapamadan kaçtılar. Mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Kaan Yazıcı da vurulmuş ama ben vurmadım. Kendi attıkları mermiler sekmiş olabilir" diye konuştu.

Müşteki sanık Kaan Yazıcı ise sanık Baysal'ın nişanlısının cezaevindeki babası için kendisinden yardım istediğini ve arkadaşça konuştuklarını belirterek, "Bizi o börekçiye onlar çağırdı. Gittik, arkamıza tetikçileri yerleştirmişler. Kurulu düzene gitmişiz biz. Saldırdılar bize, vuruldum. Tuncay Baysal, 1 el ateş ettiğini söylüyor, benim vücudumda 4-5 mermi yarası var. Hasımlarım olduğu için üstümde silah taşırım. O gün taşımasaydım öldürülecektim. Ben sadece 1 kurşun kullandım. Silahımı diğer kurşunlarıyla beraber polise teslim ettim. Beni kim vurduysa börekçideki vatandaşları da onlar vurmuştur. Ben vurmadım." ifadelerini kullandı.

Duruşmada, mağdur ve tanık ifadelerinin ardından avukatların beyanları alındı.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tarafların önceden birbirlerini tanıdıkları ve Tuncay Baysal'ın nişanlısının Kaan Yazıcı tarafından rahatsız edildiği iddiasıyla aralarında anlaşmazlık bulunduğu anlatılıyor.

Tarafların 20 Eylül 2020'de saat 20.00 sıralarında anlaşmazlık meselesini konuşmak için bir börekçide buluşmayı kararlaştırdıkları aktarılan iddianamede, börekçinin önünde tartışan tarafların birbirlerine ateş ettikleri belirtiliyor.

İddianamede, olayda Kaan Yazıcı ile Tuncay Baysal'ın yanı sıra konuyla ilgisi bulunmayan 2 kişinin de nereden geldiği belli olmayan kurşunlarla vuruldukları ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Fuatcan Yıldırır'ın "iftira", 2 kişiye karşı "silahla yaralama" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 18 yıldan 36 yıla kadar, müşteki sanıklar Kaan Yazıcı ile Tuncay Baysal'ın ise 2 kişiye karşı "olası kastla silahla yaralama" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kağıthane'de börekçideki silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi
Kağıthane'de börekçideki silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi
Kağıthane'de börekçideki silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi
Kağıthane'de börekçideki silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kağıthane, İstanbul, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de börekçideki silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de börekçideki silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi - Son Dakika
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