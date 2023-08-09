Kağıthane'de Boşandığı Eski Eşi Tarafından Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Yoğun Bakımda - Son Dakika
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Kağıthane'de Boşandığı Eski Eşi Tarafından Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Yoğun Bakımda

09.08.2023 16:24

Kağıthane'de 8 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından evinin bahçesinde kurşun yağmuruna tutulan Neslihan Öztürk ağır yaralandı. Saldırganın olaydan sonra kızına fotoğraf atıp kayıplara karıştığı öğrenildi. Kadının tedavisi devam ederken, saldırganın yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

/İSTANBUL, - KAĞITHANE'de Neslihan Öztürk, 8 yıl önce boşandığı Özkan Özan tarafından evinin bahçesinde kurşun yağmuruna tutuldu. 6 kurşunla ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede 10 gün yoğun bakımda kaldı. Saldırganın olaydan sonra kızına fotoğraf atıp kayıplara karıştığı öğrenildi.

ŞARJÖR DEĞİŞTİRİP KURŞUN SIKMAYA DEVAM ETTİ

Olay, 30 Temmuz'da Kağıthane Eyüpsultan Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otel çalışanı 2 çocuk annesi Neslihan Öztürk (34), Pazar günü izinli olduğu için çocuklarıyla birlikte evinin bahçesinde oturuyordu. Öztürk, o esnada evinin bahçesinde 8 yıl önce boşandığı eski eşi Özkan Özan (42)'ın silahlı saldırısına uğradı. 6 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, Özan şarjör değiştirerek tekrar ateş etti. Defalarca ateş ettiği belirlenen saldırgan hızla kaçtı.

HASTANEDE İKİNCİ SALDIRIYA KARŞI ÖNLEM

İsabet eden kurşunlarla yaralanan kadının yardımına komşuları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklarının gözü önünde vurulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Neslihan Öztürk'ün ilk ameliyatı 36 saat sürdü. Öztürk toplam 3 ameliyatın ardından 10 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıkarılan kadının tedavisine devam edilirken, hastane içerisinde yüksek güvenlik önlemi alındı. Kadının vücudunda 2 kurşunun kaldığı belirtildi.

KIZINA ATTI, KAYIPLARA KARIŞTI

Öte yandan eski eşi Öztürk'e defalarca ateş eden Özan'ın olayın ardından 16 yaşındaki kızı E.Ö.'ye fotoğraf attığı öğrenildi. Fotoğrafta Özan'ın direksiyon başında olduğu görülüyor. Bu arada Öztürk'ün, kendisini uzun süredir rahatsız eden eski eşine karşı koruma kararı aldırdığı belirtildi. Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kağıthane'de Boşandığı Eski Eşi Tarafından Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Yoğun Bakımda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de Boşandığı Eski Eşi Tarafından Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Yoğun Bakımda - Son Dakika
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