Kağıthane'de bulunan 4 bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de bulunan 4 bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. - Son Dakika

Kağıthane'de bulunan 4 bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

6 saat önce

Kağıthane'de bulunan 4 bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de bulunan 4 bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı., System.String[]

Kağıthane'de bulunan 4 bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanına müdahale ediyor. - İSTANBUL

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
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