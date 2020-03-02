Kağıthane'de bulunan 4 bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. - Son Dakika

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Kağıthane'de bulunan 4 bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
6 saat önce
Kağıthane'de bulunan 4 bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
Kağıthane'de bulunan 4 bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanına müdahale ediyor. - İSTANBUL
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