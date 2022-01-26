KAĞITHANE'DE BUZDA KAYAN OTOMOBİL SOKAĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika

KAĞITHANE'de buzlanan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir dükkanın önünde zorlukla durdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, Seyrantepe Mahallesi'nde pazar akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanan yokuştan inerken aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki iki otomobile çarptı. Ardından da dükkanın önünde zorlukla durabildi. O anları ise çevredekiler, cep telefonu kamerası ile kaydetti.

O anda yolda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Dükkanın önünde kalan otomobil, iş yeri kamerası tarafından da görüntülendi.

KAZAYI UCUZ ATLATTIK

Kazayı anlatan dükkan sahibi Ulaş Karadağ, Tam dükkanı kapatma saatimdi. Sonra bir ses geldi. Malum kar yağmıştı. Araç hızlı bir şekilde kayarak geldi. Burada bir araca çarptı. Biraz yavaşladı. Ondan sonra bu kaldırımda asılı kaldı. Geç saat olduğu için müşteri, yolda kimse yoktu. Maddi hasarlı kaza meydan geldi. Kayan aracın önünde birisi olsa yaralanabilirdi. Ucuz atlattık dedi.