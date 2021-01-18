Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı

Kağıthane\'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı
Son Güncelleme: 18.01.2021 23:32

İSTANBUL'da yağan karın ardından gece saatlerinde yollarda buzlanma yaşandı.

İSTANBUL'da yağan karın ardından gece saatlerinde yollarda buzlanma yaşandı. Ana arterlerde bir sorun yaşanmazken ara sokaklarda araçlar yollarda kaldı. Kağıthane'de yolda kalan araç itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde ara sokaklar buz pistine döndü. Ana arterlerde bir sorun yaşanmazken ara sokaklara giren araçlar yolda kaldı. Kağıthane'de bir ara sokağa giren çiğköfteci paket servis aracı buz tutan yolda kaldı. Tüm çalışmalarına rağmen yokuştan çıkamayan sürücü Bayram Şair, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoldaki buzları kırdı. Vatandaşlar da buzlu yola sıcak su döktü. Başka araçlara zarar vermemek için yol kenarına araba lastiği konuldu. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu araç itilerek kurtarıldı.

"UÇURUMDAN AŞAĞIYA UÇUYORDUM"Servis şoförü Bayram Şair "Ben çiğköfteci servisiyim. Soğuk hava nedeniyle motorla çıkmadım. Araçla çıktım. Yollar buz tutmuş. Burada kaldım. Uçurumdan aşağıya uçuyordum. Allah razı olsun itfaiye ve polis ekipleri geldi. Bizi uçurumun kenarından kurtardılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Şuan yola çıktım. Tekrar servise devam edeceğim" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA

Kağıthane, İstanbul, İtfaiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
00:46 ABD'nin "Çocuk Asker Kullanan Ülkeler" raporuna Dışişleri'nden sert tepki: İftiraya gerekli cevap verilecek
00:37 Süper Lig'de transfer dönemi sona erdi! İşte en yüksek bonservis ödenen 10 futbolcu
23:38 Fenerbahçe, transfer sezonunun bitmesine dakikalar kala 2 yıldıza kapıyı gösterdi
23:19 Galatasaray, Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı
23:16 Camide alkol alıp küstah paylaşımlarda bulunan şahsı polis ekipleri yakaladı
23:10 Kız kardeşlerin saç saça baş başa kavgası kamerada
23:07 Aracını satan adamın yediği yemekten sonra dünyası karardı: Çocuğuma ekmek alamıyorum
23:03 Sosyal medya fenomenini ev sahibi darp etti: Öyle bir vurdu ki kendime gelemedim
22:57 Kocasını öldürüp cesedini dereye atmıştı! Yaptığı savunma da oğlunun sözleri de 24 yıl ceza almaktan kurtaramadı
22:57 İşçi servisinin çarptığı anne ile kızından geriye ayakkabı ve terlikleri kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2023 01:26:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de buzlu yolda kalan aracı itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement