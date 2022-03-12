Kağıthane'de buzlu yolda kayan otomobil kaza yaptı - Son Dakika

Kağıthane'de kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayan otomobil kaza yaptı.

Harmantepe Mahallesi Kaya Sokak'ta özel bir üniversiteye ait makam aracı, sürücünün kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda yokuş aşağı inmeye çalıştığı sırada kayarak önce bir evin bahçe duvarına, ardından da doğal gaz servis kutusuna çarptı.

Çarpanın etkisiyle otomobil devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri, sokakta önlem alarak çalışma yaptı.