Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Camide Yangın

Kağıthane'de Camide Yangın

1 saat önce

KAĞITHANE'de bulunan Şirintepe Barbaros Camii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de Camide Yangın, System.String[]
KAĞITHANE'de bulunan Şirintepe Barbaros Camii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Seyrantepe Mahallesi, Barbaros Caddesi'nde bulunan Şirintepe Barbaros Camii'nde saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle camide maddi hasar meydana geldi.  Yangını anlatan mahalle sakini Erol Kulak "Biz geldiğimizde camide dumanlar çıkıyordu. Mahalleli itfaiye ekiplerini aradı. Sonra itfaiye ekipleri geldi ve müdahale etti. Camii de kadınlar bölümü var oradan çıkmış yangın" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:14 Kaynak: DHA

Seyrantepe Mahallesi, İtfaiye, Şirintepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastanede Trafo Patladı, Hastalar Camdan Tahliye Edildi Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü 49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gidiyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 19:21:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Camide Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]