Kağıthane'de camiyi kundaklayan şahıs kamerada

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Engelli kız ve babası, muhtar adayına oy verdiği için sopalarla darp edildi

Yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan genç, camiyi ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı

Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı