İstanbul'da "pes" dedirten hırsızlık kamerada: Çekçekle gelip kırıcı çaldılar - Son Dakika
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İstanbul'da "pes" dedirten hırsızlık kamerada: Çekçekle gelip kırıcı çaldılar

27.07.2022 10:28
İstanbul'da "pes" dedirten hırsızlık kamerada: Çekçekle gelip kırıcı çaldılar

Kağıthane'de çekçekle gelen 3 hırsız, kepçenin altına sıkıştırılmış 50 bin lira değerinde "kırıcı" denilen inşaat aletini güpegündüz çaldı.

Kağıthane'de çekçekle gelen 3 hırsız, kepçenin altına sıkıştırılmış 50 bin lira değerinde "kırıcı" denilen inşaat aletini güpegündüz çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri hırsızları 24 saat geçmeden kıskıvrak yakaladı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda Ekrem A., akşam saatlerinde iş makinesiyle işleri bittikten sonra "kırıcı" diye tabir edilen inşaat aletini kepçenin altına sıkıştırdı. Çalışanların sokaktan ayrılmasının ardından akşam saatlerinde "çekçek" yük taşıma aracıyla gelen 3 şahıs çöp konteynırının yanına yaklaştı. Burada aleti gören 3 şahıs kısa bir süre içerisinde aleti çalarak kaçtı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ertesi gün sabah saatlerine sokağa gelen Ekrem A. aletin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Aletin çalındığını gören Ekrem A. emniyete giderek şikayette bulundu.

Kağıthane polisi hırsızları yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, görüntülerini incelmeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, hırsızların Yılmaz T. (40), Serhat E. (30) ve Mustafa Kuddisi E. (26) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda hırsızlar Kağıthane polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'pes' dedirten hırsızlık kamerada: Çekçekle gelip kırıcı çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da "pes" dedirten hırsızlık kamerada: Çekçekle gelip kırıcı çaldılar - Son Dakika
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