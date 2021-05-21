KAĞITHANE'DE CEP TELEFONU VE MATKABI BÖYLE ÇALDI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE CEP TELEFONU VE MATKABI BÖYLE ÇALDI

İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE'de iş yerinden cep telefonu ve araçtan matkap çalan şüpheli yakalandı. Mahkemeden serbest bırakılan şüphelinin hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Kağıthane Gürsel Mahallesi Başpınar Caddesi üzerindeki araç içerisinden 14 Mayıs saat 09.05 sıralarında matkap çalındı. Harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli S.E.'yi yakaladı. Yapılan incelemede şüpheli S.E.'nin 6 Mayıs saat 14.13 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde iş yerinden bir adet cep telefonu çaldığı da tespit edildi. Şüpheli S.E.'nin hırsızlık sonucu elde edilen eşyaları sattığı belirlenen şüpheli T.A. da Şehit Cevat Bayraktar Caddesi'nde bulunan iş yerinde yakalandı, yapılan kontrolde bir adet matkap çantası ele geçirildi. S.E.'nin yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilirken, adli makamlarca şüpheliler T.A. ile adli kontrol tedbirleri uygulanan S.E. serbest bırakıldı.