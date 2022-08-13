İstanbul'da akıl almaz cinayet kamerada: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, yerde bıçaklandı - Son Dakika
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İstanbul'da akıl almaz cinayet kamerada: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, yerde bıçaklandı

13.08.2022 09:54
İstanbul'da akıl almaz cinayet kamerada: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, yerde bıçaklandı

Kağıthane'de cep telefonunu kullanma bahanesiyle çalıp kaçan 26 yaşındaki genç, dengesini kaybedince park halindeki araca çarpıp yere düştü.

Kağıthane'de cep telefonunu kullanma bahanesiyle çalıp kaçan 26 yaşındaki genç, dengesini kaybedince park halindeki araca çarpıp yere düştü. Boyunu kırılan genç, telefonunu çaldığı baba ve 2 oğlu tarafından yerde de dakikalarca darp edilerek bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, felç kalan genç 1 hafta sonra hastanede hayatını kaybetti. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan 3 katil zanlısından 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Sultan E. genç, tanımadığı bir evin kapısını çalarak birini arayacağını söyleyerek cep telefonu kullanmak istedi. Bu sırada evde bulunan Muhammed S. (21), kendisinden yardım isteyen gence cep telefonunu verince olanlar oldu.

Telefonu çalıp kaçarken araca çarpıp boynu kırıldı

Telefonu alan Sultan E. kullanıyormuş gibi yaptığı sırada kaçmaya çalıştı. Muhammed S. ile evde bulunan ağabeyi İbrahim S. (26) ve baba Yusuf S. (47), kaçmaya çalışan Sultan E.'yi yakalamak için uğraştı. Burada yaşanan arbededen kaçan Sultan E., sokak içerisinde koştuğu sırada dengesini kaybederek park halindeki araca kafasını çarpıp yere düştü. Arkadan gelen Muhammed S., İbrahim S. ve Yusuf S. ise yere düşen Sultan E.'yi tekme ve yumruklarla öldüresiye darp etti. Genci dakikalarca darp eden ve karnı ile ayağından bıçaklayan şahıslar, bir süre sonra vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

Felç kalan genç 7 gün sonrada hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz bir şekilde yatan Sultan E.'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Boynunda kırık oluşan ve göğüsten aşağısı felç olan Sultan E., tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Kağıthane Asayiş polislerinin yakaladığı iki şahıs tutuklandı

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaya karışan şahısların Muhammed S., İbrahim S. ve Yusuf S.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şahıslar ifadelerinin alınması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Muhammed S. ve İbrahim S. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yusuf S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Akıl almaz cinayet kamerada

Kağıthane'de hırsızlık sonrasında yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki taraf arasında arbede yaşandığı, daha sonra bir şahsın kaçarken park halindeki araca kafasını çarpıp yere düştüğü, sonrasında ise arkasından gelen şahısların dakikalarca yerde yatan şahsı darp ettiği görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Kağıthane, Selim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da akıl almaz cinayet kamerada: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, yerde bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da akıl almaz cinayet kamerada: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, yerde bıçaklandı - Son Dakika
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