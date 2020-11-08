Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı - Son Dakika

Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı

08.11.2020 17:06
Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı, System.String[]

KAĞITHANE'de, 9 katlı binanın çatısına intihar amacıyla çıkan bir kişi, eline geçirdiği mermer ve inşaat malzemelerini yola attı.

KAĞITHANE'de, 9 katlı binanın çatısına intihar amacıyla çıkan bir kişi, eline geçirdiği mermer ve inşaat malzemelerini yola attı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi, polisin 1 saat süren çabaları sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, Gültepe Ortabayır Mahallesi Oto Çıkmazı Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cevat Küloğlu, 9 katlı bir binanın çatısına çıktı. Tişörtünü çıkararak yarı çıplak şekilde çatıda dolaşmaya başlayan Küloğlu, kendisini fark eden vatandaşlara doğru bağırarak intihar edeceğini söyledi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alarak, binanın bulunduğu alanı şeritle kapattı. Polis ve kendisini izleyen vatandaşların ikna çabalarına karşılık vermeyen Cevat Küloğlu, sık sık çatı kenarına gelerek eline geçirdiği mermer ve inşaat malzemelerini yola attı. İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine itfaiye ekipleri hava yastığı açarak, Küloğlu'nun çatıdan atlamasına karşın tedbir aldı. Polisin ikna çalışmaları sırasında çevredeki bazı vatandaşlar olayı adeta film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar yaşananları görüntülerken, bazıları da cep telefonlarından canlı yayın yaptı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmayan kalabalık çekim yapmaya devam etti.Eşinin hapishanede, iki çocuğunun da çocuk yuvasında koruma altında olduğu için bunalımda olduğunu söyleyen Cevat Küloğlu, yaklaşık bir saat süren çabaların ardından ikna edilerek aşağı indirildi. Küloğlu, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.


- İstanbul
Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı
Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı
Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı
Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı
Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı
Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı
Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı
Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı
Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı
Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı

Kağıthane, İntihar, İnşaat, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de çıktığı çatıda ele geçirdiğini aşağı attı - Son Dakika


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