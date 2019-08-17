KAĞITHANE'DE CİNAYET: 1 ÖLÜ

Ozan URAL / İSTANBUL DHAKağıthane'de aralarında önceden husumet olduğu belirtilen iki kişinin tartışması kanlı bitti.

Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Kağıthane'de aralarında önceden husumet olduğu belirtilen iki kişinin tartışması kanlı bitti. C.K., evine gittiği bir çocuk annesi A.G.'nin tabanca ile ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Katil zanlısı A.G., kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Olay, Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşandı. Aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen C.K., akşam saat 21.00 sıralarında bir çocuk annesi A.G'nin bulunduğu eve geldi. Eşi evde olmayan A.G. ve C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.G., yanındaki silahla C.K'ya 4 el ateş açtı. Kafasına aldığı tek kurşunla ağır yaralanan C.K. merdivenlere düştü. Silah seslerinin ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.K'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

A.G., TESLİM OLDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, A.G.'yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerindeki incelemelerin ardından C.K.'nın cenazesi Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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