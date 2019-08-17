Kağıthane'de cinayet
40 dakika önce
Kağıthane'de bir kişi, tartıştığı kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Kağıthane Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:05 Kaynak: AA
'de bir kişi, tartıştığı kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çağlayan
Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan A.G, evine gelen C.K. ile tartıştı. Tartışma üzerine kadın, silahla C.K'ye ateş etti.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, C.K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. C.K'nin cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Zanlı A.G ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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