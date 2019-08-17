Son Dakika Haberleri: Evine gelen kadın tarafından öldürüldü
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Evine gelen kadın tarafından öldürüldü

36 dakika önce

Kağıthane'de bir kişi, evine gelen tartıştığı kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kağıthane'de A.G. isimli bir erkek, evine gelen C.K. isimli bir kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan A.G, evine gelen C.K. ile tartıştı. Tartışma üzerine kadın, silahla C.K'ye ateş etti.

KADIN GÖZALTINDA

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, C.K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. C.K'nin cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Zanlı A.G ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kağıthane, Çağlayan, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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