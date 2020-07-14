Kağıthane'de cinayet şüphelisi kişi yakalandı - Son Dakika

Kağıthane'de cinayet şüphelisi kişi yakalandı

Kağıthane'de kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Kağıthane'de kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak'taki bir binada yaşayan Moğolistan uyruklu Enkhmunkh Erdene B. (40) isimli kadın ile evine gelen Moğolistan uyruklu erkek arkadaşı T. G. (52) arasında tartışma çıktı.

Kıskançlık nedeniyle başladığı öğrenilen tartışmanın ardından T. G, Enkhmunkh Erdene B'yi bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheli, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi, Moğolistan, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de cinayet şüphelisi kişi yakalandı - Son Dakika
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