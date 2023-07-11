Kağıthane'de cinayet: Zihinsel engelli kağıt toplayıcısını bıçaklayarak öldürdüler - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'de cinayet: Zihinsel engelli kağıt toplayıcısını bıçaklayarak öldürdüler

11.07.2023 21:08

Kağıthane'de kağıt toplayıcılığı yapan zihinsel engelli bir adam, sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane'de cinayet: Zihinsel engelli kağıt toplayıcısını bıçaklayarak öldürdüler
İSTANBUL - Kağıthane'de kağıt toplayıcılığı yapan zihinsel engelli adam, sokak ortasında tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte "Deli Hikmet" lakabıyla bilinen ve mahalleli tarafından ilgilenilen zihinsel engelli Hikmet Aydoğan (52), sokakta yürüdüğü esnada kimliği henüz belirlenemeyen iki kişiyle tartışmaya başladı.Bıçaklayarak öldürdülerTartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada şahıslar Aydoğan'ı karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aydoğan'ın yerde yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Hikmet Aydoğan'ın yaşamını yitirdiği öğrenilirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de cinayet: Zihinsel engelli kağıt toplayıcısını bıçaklayarak öldürdüler - Son Dakika


Son Dakika
21:11 Fenerbahçe, Umut Nayir'i kadrosuna kattı!
21:07 Fenerbahçe, Milli takımın yıldızı Umut Nayir'i resmen kadrosuna kattı
20:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Biden ile görüştü
20:20 İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Biden görüşmesinde siyasi, ekonomik ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ele alındı
20:19 ABD'de Futbol Koçu Çocuklara Cinsel İstismarda Bulundu
20:17 ABD'yi ayağa kaldıran olay! Futbol takımı koçu çok sayıda çocuğu istismar edip videoya almış
20:15 NATO zirvesinde liderlerle görüşen Erdoğan'ın yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti
20:11 NATO zirvesinde liderlerle görüşen Erdoğan'ın yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti
19:25 İYİ Parti, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edilme sürecini eleştirdi
19:22 Türkiye'nin İsveç kararına İYİ Parti'den tepki: Tam bir geri adım atma metni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 21:59:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de cinayet: Zihinsel engelli kağıt toplayıcısını bıçaklayarak öldürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement