KAĞITHANE'DE CİPS YÜKLÜ KAMYONET ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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KAĞITHANE'de cip dağıtımında kullanılan kamyonet, sürücüsünün park edip müşteriye gittiği sırada yandı. Kamyonetten yükselen alevler binaya sirayet edince vatandaşlar korku dolu anlar yaşayıp evlerini terk etti. Çevredekilerin yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 13: 30 sıralarında çıktı. Bakkal ve marketlere cips dağıtımı yapılan kamyonetin sürücüsü aracı Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinde park ederek müşterisinin yanına girdi. Bu sırada kamyonetin kasasından alevler yükseldiğini gören çevredekiler yangın tüpüyle alevlere engel olmaya çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangın bir binaya sirayet edince apartman sakinleri korku dolu anlar yaşayıp evlerini terk etti. Yangın tüplü müdahale yetersiz kalınca durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Kamyonet kasasındaki cipsler tamamen yanarken alevlerin sıçradığı binada küçük çaplı hasar oluştu. Yangını cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşların 'Hani yağlı yağlı yiyorsunuz ya, işte o cips" demesi dikkat çekti.