- Kağıthane'de çocuğa dayak atan şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz reddedildi - Son Dakika

- Kağıthane'de çocuğa dayak atan şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz reddedildi

İSTANBUL - Kağıthane'de, beyin ameliyatı geçiren çocuğa dayak atılan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılan şüpheliler için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması için yaptığı itiraz reddedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Talatpaşa'da bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 yaşındayken 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan ve beyin ameliyatı geçiren Enes Y. çalıştığı yerde şiddet ve işkenceye maruz kaldı. Çırak olarak çalıştığı yerde Yücel B.'nin uyguladığı şiddete maruz kalan Enes Y.'nin ellerinde ve kollarında kesik ile yanık izleri meydana geldi. Kameraya yansıyan şiddet anlarının ortaya çıkmasının ardından şiddet uygulayan ve bu anları kaydeden şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek şüphelilerin, 16 yaşını doldurmamış olan, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiyi darp edip, bunu kameraya aldıklarını ve bu nedenle kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek, tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, itirazın reddine karar verdi.