İstanbul'da çocukların içinde oynadığı otomobil, apartman boşluğuna düştü

İstanbul Kağıthane'de iki çocuğun içinde oynadığı park halindeki otomobil 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde ve binada hasar oluştu.

EL FRENİNİ İNDİRİNCE OTOMOBİL HAREKET ETTİ

Kaza, Hamidiye Mahallesi Şafak Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuk babalarının park halindeki otomobilin içinde oynamaya başladı. İddialara göre çocuklar otomobilin el frenini indirince otomobil hareket etti. Apartmanın demir korkuluklarına çarpan otomobil 5 metre yükseklikten, içerisinde iki çocuk ile beraber apartmanın boşluğuna düştü.

2 ÇOCUK KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil içerisindeki çocukları apartman sakinleri otomobilin ön camını kırarak çıkarttı. Şans eseri iki çocuk kazayı yara almadan atlatırken, binanın dış cephesi ve otomobilde hasar oluştu.

"DAİRE SAHİPLERİ ORADA OLSALAR..."

Gökhan Bayraktar, "Araç içerisindeki çocuklar el frenini indirince araç direkt buraya giriyor. Araba yan düşmüş, Allah'tan çocuklara bir şey olmamış. Çocukları ablam ve aşağıdaki komşu çıkarttı. Arabanın düştüğü yerdeki daire sahipleri de 10 dakika önce kahve içip içeriye girmişler. Allah'tan orada yoklarmış. Orda olsalar araba direkt onların üzerine düşecekmiş" diye konuştu.

"CANLI CANLI ARABANIN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Çocukları otomobilin içerisinde çıkartan Selda Durmuş, "Öyle bir ses geldi ki dedim, ya bina yıkılıyor ya da kaza oluyor. Araba düştü, çocuğun sesi geldi, 'Baba' diye ses geldi. Canlı canlı arabanın düştüğünü gördüm. 'Abla araba düştü, çocuk var dedim içerisinde'. Arabanın düştüğü yere indik, Arabanın ön camından çıkarttık. 2 çocuğu da çıkarttık" dedi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.