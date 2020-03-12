Kağıthane'de çocukluk arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Kağıthane'de çocukluk arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

6 saat önce

Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kağıthane'de çocukluk arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı, System.String[]

Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ş. (40) aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen çocukluk arkadaşı Selahattin G'nin (39) Seyrantepe Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

Pompalı tüfekle ateş açarak Selahattin G'yi yaralayan Mehmet Ş, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine iş yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Mehmet Ş. ise polis ekiplerince kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Çocukluk arkadaşı Selahattin G'yi boşandığı eşiyle birlikte olduğu iddiasıyla yaraladığı öne sürülen zanlının, "uyuşturucu madde bulundurmak" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Seyrantepe Mahallesi, Kağıthane, Çocukluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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