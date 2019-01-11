Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Çöken İstinat Duvarı Havadan Görüntülendi

Kağıthane'de Çöken İstinat Duvarı Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Kağıthane'de çöken istinat duvarı havadan görüntülendiİSTANBUL - Kağıthane'de yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayıp çöken istinat duvarı havadan görüntülendi.

Kağıthane'de çöken istinat duvarı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kağıthane'de yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayıp çöken istinat duvarı havadan görüntülendi.
Kağıthane Merkez Mahallesi Kağan Sokak üzerinde iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yağışlar nedeniyle yumuşayıp çöktü. Duvarın büyük bir gürültüyle çökmesi paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken çöken duvarın bitişiğinde bulunan 2 bina boşaltıldı. Çöken istinat duvarı ve boşaltılan binalar havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa
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