Kağıthane'de Çöken İstinat Duvarı Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Kağıthane'de çöken istinat duvarı havadan görüntülendiİSTANBUL - Kağıthane'de yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayıp çöken istinat duvarı havadan görüntülendi.
Kağıthane'de çöken istinat duvarı havadan görüntülendi
İSTANBUL - Kağıthane'de yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayıp çöken istinat duvarı havadan görüntülendi.
Kağıthane Merkez Mahallesi Kağan Sokak üzerinde iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yağışlar nedeniyle yumuşayıp çöktü. Duvarın büyük bir gürültüyle çökmesi paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken çöken duvarın bitişiğinde bulunan 2 bina boşaltıldı. Çöken istinat duvarı ve boşaltılan binalar havadan görüntülendi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!
Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı
İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada
İstanbul'da İntihar Eden Japon Turist, Arkasında İki Mektup Bıraktı