Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Çöken İstinat Duvarının Üstü Kapatıldı

Kağıthane'de Çöken İstinat Duvarının Üstü Kapatıldı

56 dakika önce

Kağıthane Merkez Mahallesi Kaan Sokak'ta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü.

Kağıthane'de Çöken İstinat Duvarının Üstü Kapatıldı, System.String[]


Kağıthane Merkez Mahallesi Kaan Sokak'ta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü. Çökme nedeniyle etrafındaki binalar boşaltılıp zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. AFAD ekipleri, istinat duvarının üstünü olası kaymaya karşı naylon tente ile kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:36 Kaynak: DHA

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