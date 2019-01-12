Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Çöken İstinat Duvarının Üstü Kapatıldı

Kağıthane'de Çöken İstinat Duvarının Üstü Kapatıldı

1 saat önce

Kağıthane Merkez Mahallesi Kaan Sokak'ta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü.

Kağıthane Merkez Mahallesi Kaan Sokak'ta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü. Çökme nedeniyle etrafındaki binalar boşaltılıp zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. AFAD ekipleri, istinat duvarının üstünü olası kaymaya karşı naylon tente ile kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:40 Kaynak: DHA

Zabıta, Bora Füzesi, Merkez, Kağıthane, Güncel
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