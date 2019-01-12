Kağıthane'de Çöken İstinat Duvarının Üstü Kapatıldı
1 saat önce
Kağıthane Merkez Mahallesi Kaan Sokak'ta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü.
Kağıthane Merkez
Mahallesi Kaan
Sokak'ta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü. Çökme nedeniyle etrafındaki binalar boşaltılıp zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. AFAD
ekipleri, istinat duvarının üstünü olası kaymaya karşı naylon tente ile kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:40 Kaynak: DHA
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