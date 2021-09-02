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KAĞITHANE'DE DARBEDİLEN AA MUHABİRİ: BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM, KENDİME GELDİĞİMDE AĞZIMA DİŞ PARÇALARI GELİYORDU - Son Dakika

KAĞITHANE'DE DARBEDİLEN AA MUHABİRİ: BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM, KENDİME GELDİĞİMDE AĞZIMA DİŞ PARÇALARI GELİYORDU

02.09.2021 11:51

*AA muhabirini darbeden sanıkların tutukluluk hali devam etti.

*AA muhabirini darbeden sanıkların tutukluluk hali devam etti.

Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de trafikte çıkan tartışmada Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu darbederek çenesini kırdıkları gerekçesiyle 9'ar yıla kadar hapsi istenen iki sanığın davasında Biçeroğlu, şikayetinin devam ettiğini söyledi. Mahkeme, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına kanaat getirerek iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ufuk Akdağ ile Doğukan Serdar getirildi. Duruşmaya müşteki Ekrem Biçeroğlu ve taraf avukatları da katıldı. Söz alan Ekrem Biçeroğlu şikayetçi olduğunu, olay nedeniyle çenesinin kırıldığını, burnuna, alnına ve dudağına dikiş atıldığını söyledi. Biçeroğlu olay günü arkadaşının düğününden döndüğünü belirterek "Sinyal verip sol tarafa döndüm. Bir motosiklet üzerinde 2 kişi vardı, sol aynama çarptılar. Yalpalayarak 10-20 metre önümde düştüler. Ardından düştükleri motordan koşarak bana doğru geldiler. 'Görmüyor musun' diye çok şiddetli bağırmaya başladılar. Ben o esnada inmedim, ardından sağlık durumlarını kontrol etmek için aşağıya indim. Hiçbir şekilde küfretmedim, kötü söz kullanmadım. Sonrasında 'Görmüyor musunuz' diye bir cümle kuracaktım ki bana izin vermediler. İkisi birden benim yüzüme yumruk attılar. Ardından yumruklar devam etti diz kapaklarımın üzerine düştüm öyle de vurdular. Sonra yere düştüm yerde de vurdular. Yüzümün sol tarafında büyük bir şişlik oldu darbeler dolayısıyla" şeklinde konuştu.

"UFAK BİR KAN BİRİKİNTİSİNİN ÜZERİNDE YATIYORDUM"

Olay nedeniyle alnına 7 dikiş atıldığını da kaydeden Biçeroğlu "Ben neyle vurduklarını görmedim ama araştırmalarım sonucu şahıslardan birinin boksla uğraştığını öğrendim. Kısa süre bilinç kaybı yaşadım. Kendime geldiğimde ağzıma diş parçaları geliyordu. Yüzümden kan geliyordu. Ufak bir kan birikintisinin üzerinde yatıyordum. Yoldan geçen bir teyze eşarbını çıkarıp kanayan yerlerime bastırmam için bana verdi" ifadelerini kullandı.

"HUZURUNUZDA ÖZÜR DİLERİM"

Söz verilen tutuklu sanık Ufuk Akdağ, müştekinin sinyal vermeden dönüş yaptığını bu nedenle tartışma çıktığını ileri sürerek "Sağlık durumumuzu merak ettiği için de aşağı inmedi, küfretti. Böyle olay yaşandı. Sizin huzurunuzda özür de dilerim" dedi.

"BU BENİ BOKSÖR YAPMAZ"

Sanık Doğukan Serdar ise boksla uğraştığını ama herhangi bir lisansı olmadığını kaydederek, "Ben boksör değilim, kum çuvalına vururken birkaç videom var. Bu beni boksör yapmaz. Sinyal vermedi, aynasına bakmadı. O anki sinirle böyle bir şey oldu. Kendisinden de özür dileriz, aynı mahalledeyiz. Tenezzül edip durumumuzu sormayınca da sinirlendik ayrıca maddi mağduriyetini gidermek isteriz" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Müşteki avukatları sanıkların cezalandırılmasını isterken sanık avukatları müvekkillerinin tahliye olmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme Biçeroğlu'nun yüzündeki sabit iz yönünden ocak ayından sonra rapor için sevk edilmesine karar verdi. Mağduriyetin boyutu ve olayın ardından sanıkların olay yerinden uzaklaşmasını da dikkate alan mahkeme sanıkların adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına kanaat getirerek sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 1 Temmuz 2021 günü sanık Doğukan Serdar'ın motosiklet sürdüğü, Ufuk Akdağ'ın da yolcu olarak motosiklette yer aldığı anlatılıyor. Sanıkların Kağıthane'de müşteki Biçeroğlu'nun aracına çarptıkları ve bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı kaydedilen iddianamede, sanıkların Biçeroğlu'nu darp ettiği belirtiliyor. İddianamede sanıklar Ufuk Akdağ ve Doğukan Serdar'ın 'yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

KAĞITHANE'DE DARBEDİLEN AA MUHABİRİ: BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM, KENDİME GELDİĞİMDE AĞZIMA DİŞ PARÇALARI GELİYORDU
KAĞITHANE'DE DARBEDİLEN AA MUHABİRİ: BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM, KENDİME GELDİĞİMDE AĞZIMA DİŞ PARÇALARI GELİYORDU
KAĞITHANE'DE DARBEDİLEN AA MUHABİRİ: BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM, KENDİME GELDİĞİMDE AĞZIMA DİŞ PARÇALARI GELİYORDU
KAĞITHANE'DE DARBEDİLEN AA MUHABİRİ: BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM, KENDİME GELDİĞİMDE AĞZIMA DİŞ PARÇALARI GELİYORDU

Kağıthane, Mahkeme, Doğukan, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE DARBEDİLEN AA MUHABİRİ: BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM, KENDİME GELDİĞİMDE AĞZIMA DİŞ PARÇALARI GELİYORDU - Son Dakika


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